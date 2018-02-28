Барбра Стрейзанд дважды клонировала свою умершую собаку

Американская певица и режиссер Барбра Стрейзанд содержит дома двух собак-клонов, появившихся на свет благодаря собаке по кличке Саманта, умершей в возрасте 14 лет. Об этом певица рассказала в интервью журналу Variety.

По словам Стрейзанд, ее питомица умерла в прошлом году. Для клонирования перед смертью собаки использовались изъятые из ее пасти и желудка клетки.

«У них разный характер. Я жду, когда они повзрослеют, чтобы удостовериться, унаследовали ли они коричневый цвет глаз и серьезный нрав моей любимой Саманты», — приводит слова Стрейзанд телеканал «Звезда».

Певица пояснила, что различает собак по цвету ошейников и одежды. В общей сложности у Стрейзанд живут три собаки, так как она также ухаживает за родственницей умершей собаки по кличке Мисс Фанни.

Ранее портал iz.ru сообщал, что китайские ученые впервые клонировали обезьяну по методу овечки Долли.