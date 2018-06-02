Ученые обнаружили в теле человека «второй мозг»

Австралийские ученые рассказали об еще одном мозге в организме человека и объяснили принцип его работы.

Как сообщает издание Science Alert, исследователи установили, что энтеральная (кишечная. — Ред.) нервная система (ЭНС), которая, как и головной мозг состоит из десятков миллионов нейронов, работает самостоятельно – автономно от центральной нервной системы (ЦНС), спинного и головного мозга

ЭНС отвечает за работу желудочно-кишечного тракта.

«Это на самом деле это сам себе мозг. Его уникальная особенность заключается в том, что он является единственным внутренним органом с собственной полной нервной системой, которая может полностью функционировать независимо от мозга», –– пояснил один из авторов исследования профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер,.

При этом он отметил, что данную систему можно назвать и «первым» мозгом», так как она появилась в ходе эволюции раньше, чем ЦНС.

В своей статье ученые рассказали, что ранее науке было известно, что клетки ЭНС одновременно генерируют электрические импульсы. Теперь же, проанализировав эти импульсы в нейронах толстой кишки, специалисты выяснили, что ЭНС задействует возбуждающие и тормозящие нейроны, которые заставляют мышцы кишечника сокращаться. При чем это происходит синхронно.

1 июня сообщалось, что ученые из канадского университета Макгилл нашли способ продлить жизнь. По их словам,

употребление симбиотиков увеличивает продолжительность жизни и снижает риск развития возрастных заболеваний.