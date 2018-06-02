Прямой эфир

Ученые обнаружили в теле человека «второй мозг»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Австралийские ученые рассказали об еще одном мозге в организме человека и объяснили принцип его работы.

Ученые создают первую в мире вакцину от аллергии на кошек
Новый препарат сможет блокировать развитие симптомов заболевания

Как сообщает издание Science Alert, исследователи установили, что энтеральная (кишечная. — Ред.) нервная система (ЭНС), которая, как и головной мозг состоит из десятков миллионов нейронов, работает самостоятельно – автономно от центральной нервной системы (ЦНС), спинного и головного мозга

ЭНС отвечает за работу желудочно-кишечного тракта.

«Это на самом деле это сам себе мозг. Его уникальная особенность заключается в том, что он является единственным внутренним органом с собственной полной нервной системой, которая может полностью функционировать независимо от мозга», –– пояснил один из авторов исследования профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер,.

При этом он отметил, что данную систему можно назвать и «первым» мозгом», так как она появилась в ходе эволюции раньше, чем ЦНС.

В своей статье ученые рассказали, что ранее науке было известно, что клетки ЭНС одновременно генерируют электрические импульсы. Теперь же, проанализировав эти импульсы в нейронах толстой кишки, специалисты выяснили, что ЭНС задействует возбуждающие и тормозящие нейроны, которые заставляют мышцы кишечника сокращаться. При чем это происходит синхронно.

1 июня сообщалось, что ученые из канадского университета Макгилл нашли способ продлить жизнь. По их словам,

употребление симбиотиков увеличивает продолжительность жизни и снижает риск развития возрастных заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые нашли способ предотвратить старение
Ученые нашли неожиданное средство от рака

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017