Ученые нашли способ продлить жизнь

Ученые из канадского Университета Макгилл обнаружили способность симбиотиков (смесь пробиотиков и богатых полифенолами трав) увеличивать продолжительность жизни и снижать риск развития возрастных заболеваний.

Как сообщает MedicalXpress, исследование специалистов было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые провели эксперимент на плодовых мухах Drosophila melanogaster, метаболизм которых на 70% похож на организацию этого процесса у млекопитающих.

Насекомых разделили на две группы, одну из которых на протяжении месяца кормили симбиотиками. Эксперимент показал, что продолжительность жизни мух в опытной группе составила 66 дней, что на 26 дней больше, чем у насекомых, питавшихся обычным образом.

Так ученые пришли к выводу, что микрофлора кишечника оказывает непосредственное влияние на состояние организма.

«Пробиотики резко меняют структуру микробиоты кишечника не только по своему составу, но также и по отношению к тому, как пищевые продукты, которые мы едим, метаболизируются», –– рассказал один из авторо исследования профессор Сатья Пракаш.

Он также отметил, что у опытной группы мух наблюдалось снижение признаков старения.

Такой результат может объясняться наличием так называемой оси «кишечник-мозг» — двунаправленной системы связи между мозгом и кишечником.

Таким образом, состояние микробиоты в желудочно-кишечном тракте может определять состояние нервной системы и даже влиять на депрессию и развитие старческих заболеваний.

При этом ученые подчеркнули, что влияние пробиотиков на организм человека еще предстоит изучить. Возможно, эффект будет не столь сильный, как у насекомых.