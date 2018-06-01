Прямой эфир

Ученые нашли способ продлить жизнь

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из канадского Университета Макгилл обнаружили способность симбиотиков (смесь пробиотиков и богатых полифенолами трав) увеличивать продолжительность жизни и снижать риск развития возрастных заболеваний.

Ученые нашли неожиданное средство от рака

Как сообщает MedicalXpress, исследование специалистов было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые провели эксперимент на плодовых мухах Drosophila melanogaster, метаболизм которых на 70% похож на организацию этого процесса у млекопитающих.

Насекомых разделили на две группы, одну из которых на протяжении месяца кормили симбиотиками. Эксперимент показал, что продолжительность жизни мух в опытной группе составила 66 дней, что на 26 дней больше, чем у насекомых, питавшихся обычным образом.

Так ученые пришли к выводу, что микрофлора кишечника оказывает непосредственное влияние на состояние организма.

«Пробиотики резко меняют структуру микробиоты кишечника не только по своему составу, но также и по отношению к тому, как пищевые продукты, которые мы едим, метаболизируются», –– рассказал один из авторо исследования профессор Сатья Пракаш.

Он также отметил, что у опытной группы мух наблюдалось снижение признаков старения.

Такой результат может объясняться наличием так называемой оси «кишечник-мозг» — двунаправленной системы связи между мозгом и кишечником.

Таким образом, состояние микробиоты в желудочно-кишечном тракте может определять состояние нервной системы и даже влиять на депрессию и развитие старческих заболеваний.

При этом ученые подчеркнули, что влияние пробиотиков на организм человека еще предстоит изучить. Возможно, эффект будет не столь сильный, как у насекомых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые нашли способ предотвратить старение
Ученые выявили новый фактор развития сердечной недостаточности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017