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Ученые выявили новый фактор развития сердечной недостаточности

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Британские ученые пришли к выводу, что если у человека есть мутации в гене титина, то даже небольшое количество выпитого алкоголя может стать причиной ускоренного развития сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в журнале MedicalXpress.

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Так, специалисты проанализировали состояние здоровья более 141 пациента с алкогольной кардиомиопатией — диффузным поражением сердечной мышцы, обусловленное длительным употреблением спиртного (около семи бутылок вина в неделю в течение более пяти лет). В некоторых случаях это состояние может быть фатальным и его можно облегчить только с помощью пересадки сердца.

Ученые обнаружили, что на развитие болезни могут влиять мутации в гене титин, ответственном за сокращение поперечно-полосатых мышц. Оказалось, что среди наблюдаемых пациентов таких людей 13,5%, что намного чаще, чем в целом встречается у человека без алкогольной кардиомиопатии. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что сердечная недостаточность возникает не только из-за чрезмерного употребления алкоголя, но и из-за генетической предрасположенности. 

Ранее в мае ученые сравнили вред от наркотиков с последствиями от употребления алкоголя и табака. Оказалось, что последние два продукта уносят гораздо больше жизней

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