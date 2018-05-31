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Ученые нашли неожиданное средство от рака

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американские ученые обнаружили, что низкие дозы такого ядовитого вещества как мышьяк способствуют ремиссии одной из разновидностей рака крови.

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Как сообщается в пресс-релизе специалистов из Северо-Западного университета в США на портале MedicalXpress, речь идет о триоксиде мышьяка. Небольшая доза этого вещества способна уничтожать раковые клетки промиелоцитарного лейкоза.

Ученые уверены, что этот яд можно использовать для лечения и других злокачественных заболеваний.

Специалисты создали частицы с соединением мышьяка –– «нанобины» сферической формы (везикулы) и выяснили, что при попадании в кровоток, они достигают клеток опухоли, где накапливаются и высвобождают яд, который уничтожает злокачественные клетки и не вредит здоровым.

«Опухоли начинают собирать нанобины, накапливая их. Раковые клетки находятся в более кислой среде, в отличие от здоровых. Эта кислота помогает растворять частицы мышьяка внутри нанобинов, высвобождая активное вещество», –– пояснил один из авторов исследования Том О'Халлоран.

Эксперименты на животных показали, что везикулы с мышьяком эффективно убивают клетки рака молочной железы, яичников и легких.

21 мая сообщалось, что ученые установили связь между употреблением красных и белых вин и развитием рака.

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