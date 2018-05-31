Ученые нашли неожиданное средство от рака
Американские ученые обнаружили, что низкие дозы такого ядовитого вещества как мышьяк способствуют ремиссии одной из разновидностей рака крови.
Как сообщается в пресс-релизе специалистов из Северо-Западного университета в США на портале MedicalXpress, речь идет о триоксиде мышьяка. Небольшая доза этого вещества способна уничтожать раковые клетки промиелоцитарного лейкоза.
Ученые уверены, что этот яд можно использовать для лечения и других злокачественных заболеваний.
Специалисты создали частицы с соединением мышьяка –– «нанобины» сферической формы (везикулы) и выяснили, что при попадании в кровоток, они достигают клеток опухоли, где накапливаются и высвобождают яд, который уничтожает злокачественные клетки и не вредит здоровым.
«Опухоли начинают собирать нанобины, накапливая их. Раковые клетки находятся в более кислой среде, в отличие от здоровых. Эта кислота помогает растворять частицы мышьяка внутри нанобинов, высвобождая активное вещество», –– пояснил один из авторов исследования Том О'Халлоран.
Эксперименты на животных показали, что везикулы с мышьяком эффективно убивают клетки рака молочной железы, яичников и легких.
21 мая сообщалось, что ученые установили связь между употреблением красных и белых вин и развитием рака.