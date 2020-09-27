Эти горы в огне: как будут мирить Ереван и Баку

Для урегулирования очередной вспышки конфликта в Нагорном Карабахе (НКР) Армения и Азербайджан остро нуждаются в посреднических услугах — и прежде всего России. Об этом, комментируя возобновление боевых действий на линии соприкосновения в НКР утром 27 сентября, заявили опрошенные «Известиям» эксперты и политики. Попытки решить проблему в рамках Минской контактной группы ОБСЕ за два с лишним десятилетия так ни к чему и не привели, поэтому для реального снижения напряженности в регионе основная миротворческая роль должна быть отведена Москве, считают в Госдуме. Столкновения между армянскими и азербайджанскими силами происходят уже второй раз за полгода — последняя вспышка произошла в середине июля, однако нынешнее обострение, начавшееся воскресным утром, оказалось серьезнее. Стороны заявляют о жертвах среди военных и мирных граждан, а лидеры двух государств уже фактически объявили друг другу войну и начали мобилизацию населения.

Недоброе утро

Утро 27 сентября для жителей по обе стороны линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось с выстрелов. Азербайджан обвинил в провокации Армению, а Ереван и Степанакерт — Баку. Кто первым нарушил хрупкую тишину в этом неспокойном уголке Закавказья, по горячим следам, как всегда, выяснить не удалось. Скорее всего, не получится установить виновника очередного обострения и позже – слишком велика политическая цена ошибки, ведь тогда фактически придется принять за единственно верную версию одной из сторон конфликта.

Азербайджан начал наступление с ударов по средствам противовоздушной обороны непризнанной республики, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. На всех этапах операции интенсивно задействовались азербайджанские беспилотные летательные аппараты (БЛА), барражирующие боеприпасы и дальнобойные ракетные комплексы Spike, добавили они.

Согласно сообщению министерства обороны Азербайджана, «молниеносная контрнаступательная операция» по всей линии фронта началась с 6 часов утра по московскому времени . Её проводят пехотные и танковые подразделения при поддержке ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотников. Наступление, по информации военного ведомства, ведется в районе горы Муровдаг, а также на Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях. К середине дня министерство отчиталось об установлении контроля над шестью населёнными пунктами и важными высотами в Карабахе. Однако эта информация была сразу опровергнута армянской стороной.

В первые часы операции азербайджанские военные заявляли об уничтожении 12 зенитных ракетных комплексов малой дальности «Оса». Позднее были выложены видеозаписи с беспилотников, призванные подтвердить ликвидацию трёх единиц вооружения. Тогда же в Баку признали и потерю одного вертолёта азербайджанских ВВС.

По сообщению Минобороны Нагорного Карабаха, удары противника пришлись не только по объектам на линии фронта и в ближнем тылу. Атакованы были цели, расположенные далеко от зоны соприкосновения, в том числе — в столице непризнанной республики Степанакерте.

Армия НКР отреагировала на удар отправкой к линии фронта подкреплений. Президент Карабаха Араик Арутюнян объявил в республике военное положение и призыв всех мужчин в возрасте старше 18 лет. О военном положении и мобилизации объявили и в Армении. Представитель оборонного ведомства страны заявил о готовности использовать в боевых действиях все имеющиеся средства, включая истребители Су-30СМ. Вскоре в соцсетях появилось видео выдвижения к зоне конфликта дальнобойных установок залпового огня «Смерч» армянской армии.

Информация о потерях сторон пока остаётся разрозненной. Азербайджан ещё утром заявил о жертвах среди мирного населения из-за обстрелов с армянской стороны, но не уточнил их количество. Омбудсмен Нагорного Карабаха заявил о двух погибших мирных жителях и опубликовал фотографии нескольких раненых. Армянские власти распространили несколько видео, включая подрыв двух танков Т-72 Aslan азербайджанской армии на минном поле и пожара боекомплекта ещё на одном Т-72. К 14 часам дня власти Нагорного Карабаха признали гибель 19 военных, однако не стали раскрывать сведения о потерях техники.

- Вдоль линии конфликта четверть века создавались минные поля и укрепления, - рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Для успешного наступления Азербайджану придётся пройти через организованные по всем правилам советской военной школы инженерные укрепления. И потери бронетехники тут неизбежны. Хотя те подрывы, что показало армянское министерство обороны, могли быть не смертельны для танков, многие из которых идут с противоминными тралами.

Если азербайджанской стороне удастся пройти линию минных полей и укреплений, остановить их будет гораздо сложнее, добавил эксперт.

Зовите посредника

Президент Ильхам Алиев и премьер Никол Пашинян, по уже сложившейся и довольно печальной традиции, выступили с воинственными речами, заверив соотечественников, что даром такие действия врагу не пройдут. К деэскалации лидеры друг друга призывать не стали. Глава армянского правительства решил вдохновить сограждан словами о необходимости быть готовыми «защищать святую Родину» и объявил военное положение в стране. Азербайджанский президент сразу заявил, что речь идет об очередном проявлении «армянского фашизма» и заверил, что «наше дело правое и мы победим».

Другими словами, пока военные стреляли, а мирные жители гибли, лидеры двух противоборствующих народов упражнялись в попытках запугать друг друга. Чем сильно обеспокоили других мировых игроков, принявшихся успокаивать неуживчивых соседей.

Кроме Турции, сразу призвавшей Армению «прекратить агрессию», остальные апеллировали все-таки к обеим сторонам конфликта. С призывом прекратить огонь и начать переговоры к Еревану и Баку в первые же часы конфликта успело обратиться руководство Евросоюза, а также Франция, Германия, Австрия и даже Папа римский Франциск.

Быстро отреагировал на происходящее и МИД РФ. В отличие от зарубежных коллег российское ведомство не ограничилось заявлениями. Тушить пожар конфликта принялся шеф российской дипломатии Сергей Лавров, который провел телефонные разговоры с армянским и азербайджанским лидерами. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр ведет интенсивные переговоры, чтоб побудить стороны прекратить огонь в Карабахе и приступить к диалогу для стабилизации ситуации.

Ближе к вечеру стало известно о телефонном звонке армянского премьера Никола Пашиняна президенту РФ Владимиру Путину. Как уточнили в Кремле, в ходе разговора обсуждалось резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

С призывом начать диалог обратилась к конфликтующим сторонам и Минская группа ОБСЕ, занимающаяся поиском путей мирного урегулирования карабахского конфликта. Впрочем, как пояснили «Известиям» в Госдуме, за 26 лет усилия многосторонних посредников так и не смогли хотя бы на толику приблизить Ереван и Баку к миру. Поэтому Армении и Азербайджану необходимо воспользоваться примирительными услугами, прежде всего, Москвы, у которой налажены отношения с обоими государствами.

— Именно Россия должна сыграть ключевую роль посредника. У нас добрые отношения и с той, и с другой стороной. Этот вопрос надо срочно купировать. Конфликт можно решить, если за одним столом соберутся два президента (Азербайджана и России) и один премьер (Армении). Тогда эту проблему возможно будет урегулировать. На мой взгляд, на линии разграничения нужны миротворцы, — заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Пока сложно оценить, насколько нынешний инцидент опаснее предыдущих, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его мнению, события во время каждого обострения этого конфликта развиваются так стремительно, что предсказать ситуацию на следующий день крайне сложно.

— Другое дело, что существует огромная проблема: данный конфликт системно и регулярно перетекает из замороженного в активную фазу. Такие всплески должны заставить стороны и посредников задуматься о том, что процесс урегулирования идет не совсем правильным образом. Последние несколько месяцев риторика с обеих сторон была негативной, что в итоге вылилось в эскалацию, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его мнению, существующие соглашения, мирные планы и механизмы не «отыгрывают необходимую роль» и не способствуют реальному миру на этих территориях.

— Поэтому, прежде всего, России надо предлагать новые альтернативные механизмы урегулирования. На мой взгляд, необходимо создавать зону безопасности, а другими словами — нужны миротворцы. Иначекаждые три месяца или полгода мы будем наблюдать очередные обстрелы, — уверен политолог.

Впрочем, как заявил «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, что сейчас качественно изменить ситуацию в конфликте не удастся. Для того, чтобы реально продвинуться по пути урегулирования — стороны противостояния должны изменить подходы к проблеме, а кроме того нужна другая мотивация. По его мнению, обострение вряд ли продержится долго и как-то кардинально изменит расстановку сил.

— Военными методами конфликт не решить. К сожалению, в рамках нынешней ситуации и мирными способами его не решить. Сейчас единственный выход — заморозка, — подытожил эксперт.

Другими словами, эксперты сходятся во мнении, что карабахское урегулирование оказалось в тупике, где хрупкий статус-кво в любой момент может обернуться полномасштабной катастрофой. Именно поэтому Еревану и Баку нужно экстренно садиться за стол переговоров и при помощи посредника находить контуры для долгосрочного примирения.