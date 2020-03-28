Гамарджоба, светлоликие: в Европе неожиданно вспомнили о Грузии

Пока входящие в Евросоюз страны в одиночку борются с коронавирусом, вводя всё более жесткий режим самоизоляции, Еврокомиссия выделяет деньги для помощи государствам «Восточного партнерства». В частности, в Брюсселе решили потратить €8,2 млн на «укрепление гражданского общества, а также поощрение прав и основных свобод человека в Грузии». Подробности — в материале «Известий».

Неожиданная помощь

«Россия спасает Италию, помогая итальянцам в беде, а Еврокомиссия выделяет 8 млн на болтологию», — отреагировала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на новость о том, что в Брюсселе решили выделить деньги на развитие гражданского общества в Грузии.

Как сообщает RT, в распоряжении которого оказался документ, Еврокомиссия объявила тендер в размере €8,2 млн на «укрепление гражданского общества, а также поощрение прав и основных свобод человека в Грузии» .

г5 Горожане на одной из улиц в Тбилиси Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

По условиям конкурса, гранты выделяются на обеспечение «прозрачности и подотчетности на всех уровнях гражданского общества» и повышение компетентности организаций, входящих в гражданское общество.

Работу собираются осуществлять по пяти направлениям. Первое заключается в «укреплении устойчивости гражданского общества в Грузии», второе — в «содействии формированию благоприятной среды для социального предпринимательства». Помимо этого, планируется также «повысить компетентность местных организаций гражданского общества», а также «укрепить их роль» в борьбе с изменением климата.

На получение гранта могут претендовать НКО, расположенные как в Грузии, так и на территории Европейского союза . Впрочем, Брюссель неоднократно выступал с инициативами, направленными на демократические преобразования в Грузии. Весной 2019 года сообщалось о планах ЕС выделить €2,2 млн на то, чтобы повысить «информированность грузинской аудитории о деятельности Евросоюза на территории страны». Осенью того же года в Европарламенте призывали «по-прежнему предоставлять восточным партнерам достаточное финансирование для поддержания стабильности и строительства демократии в регионе». Речь тогда шла, в частности, о Грузии.

Все эти инициативы осуществляются в рамках проекта «Восточное партнерство». 19 марта Еврокомиссия вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем провели видеоконференцию с представителями стран «Восточного партнерства», чтобы обсудить, как будет развиваться взаимодействие после 2020 года .

г1 Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: Global Look Press/ECSTRA via www.imago-images.de

— Восточное партнерство остается важнейшим элементом внешней политики ЕС. Наши предложения, в которых отражены наши общие приоритеты и вызовы, будут способствовать дальнейшему укреплению наших шести стран-партнеров, — заявил Жозеп Боррель.

— Мы будем тесно сотрудничать для решения сегодняшних проблем по всем направлениям, включая продолжающуюся пандемию COVID-19, — вторил ему ему член Еврокомиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели.

Стороны планируют провести шестой саммит «Восточного партнерства» (он проходит раз в два года) в июне этого года, а также продолжать осуществлять «20 стратегических целей до 2020 года», которые были намечены еще три года назад .

В частности, ЕС хочет увеличить объемы торговли и углубить экономическую интеграцию со странами постсоветского пространства . В планы входит поддержка малого и среднего бизнеса, помощь молодежи в поиске работы и открытии своего бизнеса. Также планируется «укрепление демократических институтов, верховенства закона, экологической и климатической устойчивости» .

Прозападная ориентация

Курс на интеграцию с Западом объявил еще первый президент страны Эдуард Шеварднадзе. После победы «революции роз» и прихода к власти Михаила Саакашвили Тбилиси стал еще более активно разворачиваться в сторону ЕС и США. С их помощью в Грузии хотели решить две основные задачи — приблизить уровень жизни к западным стандартам, а также вернуть под контроль Абхазию и Южную Осетию.

В 2009 году ЕС предложил шести бывшим республикам СССР проект сотрудничества, получивший название «Восточное партнерство». Официальной целью соглашения было оказание помощи странам, реальной — привязать к себе эти государства и вывести их из зоны российского влияния .

г2 Премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек Тополанек, президент Грузии Михаил Саакашвили и министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг на заседании саммита «Восточного партнерства» в Праге, 2009 год Фото: ТАСС/Николай Лазаренко

Всем странам — участницам Восточного партнерства ЕС предложил держать курс на вступление в ЕС. Это подстегивало их развиваться и продолжает стимулировать сейчас.

Грузия вместе с Украиной и Молдавией стала одним из главных проводников идеи « Восточного партнерства » . При этом Брюссель всегда разъяснял, что соглашение не сулит автоматического членства в ЕС . Документ в основном предусматривал создание зоны углубленной и всеобъемлющей торговли между сторонами. На практике это означало, что входящие в «Восточное партнерство» страны получают возможность беспошлинного доступа на рынки ЕС. Взамен они должны реализовать политические, социальные, судебные и торговые реформы.

Одним из главных достижений Грузии на пути сближения с Евросоюзом стала отмена виз для граждан южнокавказской республики — они могут свободно въезжать в страны Шенгенского соглашения и находиться там до 90 дней. При этом соглашение о безвизе можно в экстренном случае приостановить, что дает Брюсселю дополнительные рычаги давления.

К тому же решение о безвизовом режиме касается только туристических и деловых поездок, оно не дает гражданам Грузии права трудоустраиваться в Европе . Это, к слову, уже создало свои проблемы.

В странах ЕС появилось большое число соискателей убежища, прибывших из южнокавказской республики. У некоторых европейских стран это вызвало беспокойство. В результате в марте 2019 года Евросоюз отказал гражданам в праве на получение убежища, отметив, что в этом просто нет необходимости, поскольку «Грузия — безопасное государство».

С лета прошлого года Тбилиси ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве грузинских граждан. Пока Брюссель не идет на уступки.

г3 Арабские беженцы во время попытки пройти по Балканскому маршруту в европейские страны, 2017 год Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Nicolas Economou

Непреклонную позицию в некоторых вопросах занимают и грузинские власти. Так, в марте 2017 года занимавший тогда пост министра иностранных дел Австрии Себастьян Курц предложил построить в южнокавказской стране центры для приема арабских беженцев. В Тбилиси такое заявление вызвало удивление. Первым отреагировал посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили, заявивший, что этот вопрос не обсуждался ни на одной из официальных встреч. Позже в МИДе страны подчеркнули: «Из-за стоящих перед нами проблем невозможно представить реализацию этого проекта».

«Не такая уж большая сумма»

В целом сотрудничество стран «Восточного партнерства» и Брюсселя на протяжении последних 10 лет складывалось довольно успешно . «Через Европейский центральный банк в регион поступило €8,7 млрд. На конец апреля [2019 года] существовало 95 получающих поддержку проектов. Большая часть денег (€5,5 млрд) была предоставлена Украине, за которой следует Грузия (€1,84 млрд). Меньше всего (€96,3 млн) было инвестировано в Азербайджан. Отношения с Грузией то и дело вызывают споры в Европейском совете. Как и в случае с Западными Балканами, ЕС стратегически заинтересован в том, чтобы держать страну вблизи себя и таким образом ограничить влияние других сил», — писала немецкая Handelsblatt.

В данном случае Брюссель выделяет средства на развитие гражданского общества в Грузии, чтобы показать, что коронавирус не отменяет прежние геополитические приоритеты ЕС на постсоветском пространстве , уверен профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе.

— Пандемия пройдет, а политика Евросоюза остается неизменной. К тому же €8 млн — не такая уж большая сумма, российским властям не стоит волноваться. Грузия не питает особых иллюзий относительно членства в ЕС. Все понимают, что есть проблемы. Евросоюз устал от расширения, при этом Грузия не дотягивает до необходимых стандартов, — рассказал «Известиям» политолог.

г4 Участники оппозиционной акции за внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе у здания парламента Грузии в Тбилиси, 2019 год Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

По словам политолога и основателя грузинского научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчила Сихарулидзе, в Грузии многие с большим энтузиазмом, чем 10 лет назад, смотрят на возможность интеграции в европейские институты.

— Страна сделала большой шаг вперед, и граждане это не только чувствуют, но и понимают. Более того, думаю, есть люди, которые надеются на решительные шаги со стороны европейских держав, в частности, Франции и Германии, которые осознали, что не стоит «жертвовать» Грузией ради России. К тому же, полагаю, у Еврокомиссии достаточно средств как для борьбы с пандемией, так и для внешнеполитических проектов. Брюссель может себе это позволить, учитывая, что сумма не особо-то большая. Ну и конечно, не надо забывать, что кризис — это не только убытки, но и возможности. Пока одни обанкротятся и ослабнут, другие разбогатеют и укрепят свои политические, геополитические и экономические позиции. Думаю, что в Европе это очень хорошо осознают, — уверен эксперт.

С такой точкой зрения согласен и замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.