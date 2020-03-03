Держите вора: Джеко Тбилисский скрывается от российского правосудия

Уроженец Грузии Джемал Момоян (известный в криминальных кругах как вор в законе Джеко Тбилисский) обвинен по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Дело возбуждено следователями МВД по Приморскому краю на основании данных, собранных сотрудниками уголовного розыска. Подробности — в материале «Известий».

«Установлено, что фигурант уголовного дела с 2014 года обязывал, согласно существующим негласным нормам и правилам поведения, всех лиц более низкого криминального статуса подчиняться его указаниям и распоряжениям. Фактически находясь за пределами Российской Федерации, как посредством телефонной связи, так и лично, контролировал криминальные процессы в Приморском крае, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и доходов, полученных в результате противоправной деятельности» , — говорится в официальном сообщении регионального управления МВД.

У следователей есть свидетельские показания, в том числе от людей, которые «обеспечивали контроль над криминальными процессами», отчитывались перед Джеко и следили за исполнением его указаний. Сам криминальный авторитет находится на свободе. Он скрывается за границей, полагают в полиции.

Чем знаменит Джеко

По данным портала информагентства «Прайм Крайм», Мамоян был коронован в 2008 году представителями клана Деда Хасана (Аслан Усоян). В 2009 году он был приговорен к четырем годам колонии за незаконный оборот наркотиков. Любопытная деталь — сразу после задержания и доставления Джеко в райотдел МВД «Проспект Вернадского» он нанес себе удар ножом в живот, после чего его пришлось госпитализировать.

Стоит отметить, что очередные неприятности у Момояна начались еще летом прошлого года, магаданский городской суд заочно арестовал Джеко по обвинению в организации преступного сообщества — в отношении него велась длительная оперативная разработка антимафиозными подразделениями МВД России по Магаданской области. Ему инкриминировали несколько эпизодов вымогательства, в том числе и у заключенных. Влияние Момояна распространялось на Приморский край, Колыму. В рамках расследования были задержаны около 10 предполагаемых сообщников вора в законе. И вот теперь к обвинениям добавилось еще одна статья.

Джеко Тбилисский Уроженец Грузии Джемал Момоян (известный в криминальных кругах как вор в законе Джеко Тбилисский) Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

После осуждения часть срока он отбывал в Магаданской области, где был назначен «смотрящим», то есть осуществлял от имени преступного сообщества исполнительно-распорядительные функции в криминальной среде региона. Вероятно, в связи с пополнением «общака» (казны преступного сообщества) он и его предполагаемые сообщники совершили ряд вымогательств. Почти сразу после освобождения в марте 2013 года Джеко Тбилисский был задержан и по решению магаданского городского суда депортирован на родину, в Грузию. Высылка осуществлялась через Москву — сначала Джеко был доставлен в столичный спецприемник для мигрантов «Северный» на Дмитровском шоссе. Через границу его провожали сотрудники ГУУР. Въезд в Россию ему был закрыт на пять лет.

Особая «опека» со стороны силовиков была вызвана активной противоправной деятельностью Джеко в местах отбывания наказания — он пытался дестабилизировать обстановку в колониях, нарушал режим содержания.

По данным оперативников, Джеко обосновался в Армении, откуда продолжает управлять российским криминалитетом. В прошлом году в СМИ просочилась информация о том, что Джеко поссорился с другим влиятельным представителем криминального мира на постсоветском пространстве — Эдиком Осетриной (Эдуардом Асатряном). Считается, что патроном Джеко был и остается Нодар Руставский (Нодар Асоян).

Армения против

Положение Джеко весьма незавидное. Особенно в свете того, что Армения, где он обосновался, взяла курс на непримиримую борьбу с «ворами». В феврале текущего года парламент республики во втором (окончательном) чтении одобрил поправки в Уголовный кодекс, согласно которым за принадлежность к элите преступной иерархии будут сажать в колонию на срок от семи до 10 лет.

полиция Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Как ранее писали «Известия», в Армении до 2018 года влияние «воров в законе» ощущалось в политической жизни страны — они помогали некоторым депутатам собирать голоса и устраняли с участков нежелательных наблюдателей. В обмен криминальные генералы получали амнистии, мягкие приговоры и прочие поблажки. В мае 2018 года в стране была сорвана очередная сходка, после этого прошли обыски в жилищах воров в законе и их подручных. Реформа началась после вскрытия фактов «особого отношения» к заключенным-авторитетам. Многочисленные случаи злоупотреблений вынудили главу армянского минюста Артака Зейналяна подать в отставку. Новый министр Рустам Бадасян начал с законопроекта о борьбе с криминальной субкультурой.

Статья работает

Один за другим оказываются за решеткой криминальные авторитеты и в России после появления в уголовном кодексе «воровской» статьи . Статья в уголовной среде, бесспорно, почетная, но сидеть по ней придется очень долго.

Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за лидерство в преступной группировке, в марте 2019 года. Законопроект был внесен в парламент российским президентом. Санкция статьи 210.1 УК РФ предусматривает до 15 лет колонии.

тюрьма Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Первым под новую норму попал Николай Кузьмичев (Коля Томский) — он был задержан следователями УМВД по Томской области в мае прошлого года. Вторым по той же статье в июле привлекли «вора в законе» Джумбера (Бончо) Байрамиди. Однако он, по данным следствия, успел скрыться в Греции. Тверской районный суд Москвы заочно вынес постановление о его аресте. Байрамиди объявлен в международный розыск.

В октябре был задержан и арестован Константин Найбауэр (Костя Канский), ему приписывают функции «смотрящего» за Красноярском.