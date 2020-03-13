Кавказские маневры: как Грузия добивается вступления в НАТО

Грузия в НАТО вступает, а НАТО в Грузию — нет. Власти кавказской республики 18 лет назад попросили военный блок принять страну в свои ряды, но ждут решения до сих пор. В последние дни, однако, произошло два заметных события. Альянс начал строить в республике командный пункт, а Тбилиси присоединился к платформе по кибербезопасности. «Известия» разбирались в том, как развиваются отношения сторон.

Трудно быть членом

Командный пункт НАТО начали строить в пригороде Тбилиси. Штаб возведут на военной базе минобороны Грузии Крцаниси на территории учебного центра JTEC. «В церемонии закладки первого камня участвовал министр обороны Ираклий Гарибашвили. Строительство завершится в 2021 году», — говорится в сообщении грузинского военного ведомства. Ожидается, что в 2022 году командно-учебный центр примет военные учения НАТО–Грузия.

Двумя днями ранее министерство обороны Грузии присоединилось к платформе НАТО по кибербезопасности, в рамках которой страны обмениваются информацией о вредоносных программах. До этого только одна внеблоковая страна — Финляндия — имела доступ к платформе.

грузия Военная техника в совместном центре тренировок и оценок Грузия–НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

В конце февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария опубликовал статью, в которой заявил, что республика достойна стать членом НАТО. В публикации глава правительства приводит ряд аргументов. В частности, без Грузии якобы не удастся обеспечить безопасность Черноморского региона. «Черное море служит буфером вдоль южного фланга Европы, помогая защитить Европу, НАТО и жизненно важные интересы США от враждебных держав», — рассуждает Гахария.

Еще один аргумент — незыблемое стремление Грузии в НАТО. «Грузия уже тратит более 2% своего ВВП на оборону, и всякий раз, когда США или НАТО обращаются за поддержкой, мы с готовностью отвечаем на призыв», — отметил политик.

Он также напомнил, что в январе 2020 года принять Грузию в состав альянса призвала Турция. «Альянсу пора ответить на наш запрос. Руководство НАТО неоднократно обещало полноценное членство, и мы надеемся, что нам удастся преодолеть препятствия на пути вступления в организацию в ближайшее время», — отметил он.

Чем блок послал

Грузия начала сотрудничество с НАТО после обретения независимости. При Эдуарде Шеварднадзе республика стала участницей программы «Партнерство ради мира» и ратифицировала Соглашение о статусе сил. В 1999 году Тбилиси отправил контингент военнослужащих в Косово. В 2002 году Шеварднадзе объявил о желании страны стать членом альянса.

В 2003 году в Грузии произошла «революция роз» — антигосударственный переворот, в результате которого пост президента занял Михаил Саакашвили, который наладил более тесные отношения с Западом. При нем Тбилиси согласовал индивидуальный план партнерства с альянсом. Американцы обучили и подготовили свыше 2 тыс. грузинских военнослужащих, передали Тбилиси 60 единиц бронетехники. Поставки осуществили и другие члены НАТО. Чехия передала десятки танков, гаубиц и минометов. В Польше Грузия купила 30 ПЗРК.

Всё изменилось в августе 2008 года, когда в результате вооруженного конфликта, спровоцированного грузинскими властями, Тбилиси окончательно утратил контроль над Южной Осетий и Абхазией. Избиратели разочаровались в политике Саакашвили, и на парламентских выборах 2012 года победили его оппоненты из партии «Грузинская мечта». Они не отказались от курса на интеграцию в НАТО, но важной задачей назвали нормализацию отношений с Россией. Сейчас Грузия взаимодействует с альянсом в рамках его многочисленных программ.

грузия Военнослужащие Вооруженных сил Грузии на церемонии открытия совместного с НАТО учебно-тренировочного центра в Грузии Фото: РИА Новости/Георгий Базаев

Грузия, в частности, участвует в международных операциях. Уже 16 лет контингент находится в Афганистане, последняя ротация была произведена в начале февраля 2020 года. Единовременно на базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шарифе службу несут 870 грузинских военнослужащих.

Грузия и НАТО проводят совместные армейские маневры. По подсчетам наблюдателей, за последние 10 лет грузинские военнослужащие приняли участие в 45 натовских учениях. В 2019 году самыми масштабными стали маневры Agile Spirit («Проворный дух»). В них поучаствовали 3300 военнослужащих из 14 стран.

Североатлантический альянс перевооружает грузинскую армию. Тбилиси полностью отказался от автоматов и пулеметов Калашникова, приняв на вооружение всех подразделений американскую полуавтоматическую винтовку М4 и пулеметы M-240. В 2018 году в состав береговой охраны Грузии вошли два американских патрульных катера. В том же 2018 году Грузия закупила американские противотанковые комплексы Javelin. Вашингтон продал 72 установки и 410 ракет за $75 млн.

Среди других стран НАТО выделяется Болгария, которая продала несколько танков и гаубиц, а также 10 списанных Су-25, которые можно использовать как источники запчастей. Систему ПВО вроде бы обещает воссоздать Франция. Пока дело ограничилось поставками нескольких РЛС.

Утомленные выборами

Опросы общественного мнения показывают, что граждане Грузии по-прежнему положительно относятся к НАТО. Согласно исследованию, 71% граждан поддерживают вступление страны в военный блок, против выступают 14%.

Эксперты, однако, считают, что ждать политического решения в ближайшие годы не стоит. Для вступления в НАТО необходимо решение территориальных споров, а у Тбилиси их сразу два — относительно принадлежности Абхазии и Южной Осетии.

грузия Современное здание Парламента Грузии в Кутаиси Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

«Есть и еще одна причина. Коллективный Запад разочаровался в Грузии. Германия и Франция не горят желанием обострять отношения с Россией. Нет былой поддержки у Тбилиси и в Вашингтоне. Горячо приветствовали интеграцию Грузии администрации Джорджа Буша – младшего и Барака Обамы. Добавлял остроты отношениям Михаил Саакашвили, который с маниакальным упорством проводил антироссийскую политику в Закавказье. Но нынешнее руководство такого энтузиазма не проявляет, предпочитает действовать прагматично», — говорит в беседе с «Известиями» политолог Артур Атаев.