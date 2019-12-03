Столтенберг заявил об отсутствии срока вступления Грузии и Украины в НАТО

Украина и Грузия точно станут членами НАТО, но сроки их вступления в альянс не установлены. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 3 декабря.

«Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь этим странам двигаться в сторону евроатлантической интеграции», — цитирует Столтенберга «РИА Новости».

В марте Cтoлтeнбeрг пообещал членство в НАТО Грузии, а в ноябре — Украине. В ходе визита в Тбилиси он называл Грузию «особенным партнером» альянса, а в Киеве о не имеющем значения мнении России в данном вопросе.

При этом в обоих случаях он не называл сроков и условий вступления, но обещал расширить поддержку обеим странам от блока. Для этого в апреле страны — участницы НАТО согласовали пакет мер по черноморскому региону.

В российском МИДе идею ускоренного принятия Грузии в альянс называли опасной. В Киеве признавали, что не готовы вступать в НАТО.

С 3 по 4 декабря в Лондоне проходит саммит НАТО, в котором принимают участие 29 стран – членов альянса, а также представители Северной Македонии, которую примут в НАТО через несколько месяцев.