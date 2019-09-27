На Украине признали неготовность НАТО принять страну в альнс

Евросоюз и НАТО не готовы принять Украину в свои ряды и Киеву нужно работать над тем, чтобы эта готовность появилась, заявил украинский вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба. Такое мнение он высказал в интервью «Европейской правде», опубликованном в пятницу, 27 сентября.

«Есть различные амбициозные идеи, планы, предложения, но решения нет. А если нет решения о членстве, то надо работать, чтобы оно появлялось. И мы будем работать», — сказал политик.

По словам Кулебы, на Украине глобальное «провисание» реформ оборонного сектора в соответствии со стандартами альянса.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вступление его страны последнего в альянсе.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в ЕС как внешнеполитический курс.