Депутаты партии Зеленского наняли в помощницы моделей

Депутаты партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского наняли себе в качестве помощниц танцовщиц и моделей.

Так, народный депутат-мажоритарщик Николай Тищенко, взял себе в помощницы на постоянной основе 22-летнюю Марьяну Михолап, пишет «Украина.ру». Девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика», но, по ее признанию, «слабо видит себя в этом».

Еще во время обучения она искала работу модели, репетитора по украинскому и математике, а также участвовала в отборе на конкурс «Мисс Украина». Позже все ее резюме были удалены с сайтов для трудоустройства.

Другой депутат из «Слуги народа» от Полтавской области Алексей Мовчан взял себе единственным помощником 24-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко, пишет «Радио Свобода».

24-летняя девушка окончила Харьковскую государственную академию культуры. Она работала танцовщицей на круизном лайнере и в турецких отелях, а также предлагала свои услуги в качестве модели.

Ранее в сентябре сообщалось, что депутаты от «Слуги народа» регулярно засыпают на заседаниях Верховной рады. Так, 20 сентября это сделал украинский борец и нардеп Жан Беленюк. Было замечено, что парламентарий просыпался, голосовал и дальше ложился спать.