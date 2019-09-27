Прямой эфир

Депутаты партии Зеленского наняли в помощницы моделей

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского наняли себе в качестве помощниц танцовщиц и моделей.

Незалежная Прибалтика: почему Эстония разочаровалась в украинцах
Таллин призвал к отмене безвиза Евросоюза с Украиной

Так, народный депутат-мажоритарщик Николай Тищенко, взял себе в помощницы на постоянной основе 22-летнюю Марьяну Михолап, пишет «Украина.ру». Девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности «экономическая кибернетика», но, по ее признанию, «слабо видит себя в этом».

Еще во время обучения она искала работу модели, репетитора по украинскому и математике, а также участвовала в отборе на конкурс «Мисс Украина». Позже все ее резюме были удалены с сайтов для трудоустройства.

Другой депутат из «Слуги народа» от Полтавской области Алексей Мовчан взял себе единственным помощником 24-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко, пишет «Радио Свобода».

24-летняя девушка окончила Харьковскую государственную академию культуры. Она работала танцовщицей на круизном лайнере и в турецких отелях, а также предлагала свои услуги в качестве модели.

Ранее в сентябре сообщалось, что депутаты от «Слуги народа» регулярно засыпают на заседаниях Верховной рады. Так, 20 сентября это сделал украинский борец и нардеп Жан Беленюк. Было замечено, что парламентарий просыпался, голосовал и дальше ложился спать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мовы тон: телефонные мошенники перебираются на Украину
Содержать колл-центр на территории соседней страны экономически выгоднее
В Госдуме подвели итоги встречи Зеленского и Трампа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019