Еще один депутат уснул на заседании Верховной рады

Украинский борец и народный депутат от фракции «Слуга народа» Жан Беленюк уснул во время заседания в парламенте. Соответствующие фото и видео в пятницу, 20 сентября, опубликовал журналист Александр Гончаров в Facеbook.

«Что тебе снится, Жан Беленюк?» — подписал публикацию журналист.

По данным издания «Страна.ua», парламентарий просыпался, голосовал и дальше ложился спать. Журналисты напомнили, что ранее Беленюк говорил, что успевает совмещать спортивную карьеру и работу в Верховной раде Украины.

Ранее в этот же день стало известно, что депутат от партии «Слуга народа» Алексей Устенко также уснул в зале заседаний Верховной рады.