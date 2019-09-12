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«Слуга народа» проведет расследование неперсонального голосования в раде

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Фото: president.gov.ua
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Партия «Слуга народа» проведет расследование случаев неперсонального голосования среди своих депутатов на заседаниях Верховной рады Украины. Об этом в эфире телеканала News One рассказала депутат фракции Ирина Верещук.

По ее словам, данная новость стала неприятной неожиданностью для народных избранников. Также она заявила, что результаты расследования партия постарается представить избирателям в ближайшие сроки.

Отмечается, что 3 сентября в неперсональном голосовании был замечен депутат от «Слуги народа» Сергей Литвиненко, а 10 сентября — Александр Ковалев.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что офис главы государства разрабатывает законопроекты об ответственности депутатов за неперсональное голосование и прогулы.

В июне на сайте парламента появилось предложение Зеленского ввести штраф для депутатов Верховной рады, которые голосуют за отсутствующих коллег.

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