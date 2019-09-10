Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада Украины приняла на заседании во вторник, 10 сентября, президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Решение поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления», — цитирует «РИА Новости» выдержку из текста закона.

Основанием для инициирования процедуры является письменное представление, подписанное большинством депутатов от конституционного состава парламента страны, то есть 226 депутатов, уточняет НСН. Их подписи не отзываются. В документе должно содержаться обоснование для создания временной следственной комиссии.

Парламент должен принять решение относительно инициирования импичмента и внесения его в повестку работы рады голосованием. После этого создается временная следственная комиссия, куда по пропорциональному принципу входят депутаты, специальный прокурор и специальные следователи.

Комиссия проводит расследование о госизмене или других преступлениях, проверяет обоснованность доказательств, а также готовит предложения о проекте постановления рады об обвинениях в адрес главы государства, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Согласно документу, число защитников президента не должно превышать пяти человек. Лидер страны должен быть приглашен на заседание по рассмотрению выводов комиссии. Рада также может заслушать свидетелей и экспертов.

Решение об обвинении президента принимается тайным голосованием бюллетенями отдельно по каждому пункту обвинений. В случае принятия постановления парламент обращается в Верховный суд для получения выводов по обвинениям и в Конституционный суд относительно конституционности процедуры.

Постановление считается принятым, если оно набрало не менее трех четвертей голосов от конституционного состава парламента.

Если постановление об импичменте не удается принять, спикер парламента приносит извинения президенту от имени всего законодательного органа.

29 августа Зеленский подал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.