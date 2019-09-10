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В раду поступило представление Зеленского о досрочном роспуске ЦИК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В украинский парламент поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. Об этом 10 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство УНН.

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«Такое представление поступило в Верховную раду, оно передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства», — рассказала руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.

Она добавила, что на 11 сентября по этому вопросу запланирован брифинг представителей комитета — Александра Качуры и Алины Загоруйко.

В законе о Центральной избирательной комиссии Украины сказано, что парламент может досрочно прекратить полномочия всего состава ЦИК по мотивированному представлению президента страны. Для этого решение должны поддержать не менее 300 депутатов Верховной рады.

8 сентября стало известно, что Зеленский отправил в отставку трех внештатных советников, а 3 сентября он уволил бывшего начальника Генштаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко, которого на Украине считают главным ответственным за разгром украинских вооруженных сил под Иловайском в Донбассе.

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