В раду поступило представление Зеленского о досрочном роспуске ЦИК

В украинский парламент поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. Об этом 10 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство УНН.

«Такое представление поступило в Верховную раду, оно передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства», — рассказала руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк.

Она добавила, что на 11 сентября по этому вопросу запланирован брифинг представителей комитета — Александра Качуры и Алины Загоруйко.

В законе о Центральной избирательной комиссии Украины сказано, что парламент может досрочно прекратить полномочия всего состава ЦИК по мотивированному представлению президента страны. Для этого решение должны поддержать не менее 300 депутатов Верховной рады.

8 сентября стало известно, что Зеленский отправил в отставку трех внештатных советников, а 3 сентября он уволил бывшего начальника Генштаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко, которого на Украине считают главным ответственным за разгром украинских вооруженных сил под Иловайском в Донбассе.