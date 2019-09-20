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Депутат Верховной рады уснул в зале заседаний

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Алексей Устенко уснул в зале заседаний Верховной рады. Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

«Устал», — подписал фотографию автор снимка.

При этом не уточняется, был ли сделан снимок в ходе заседания или до него.

Пользователи Сети начали иронично комментировать данный снимок.

«Молодой, зеленый — ему еще по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь», — писали в комментариях.

«А вы что думали? Легко нардепом быть?» — шутили в комментариях.

В июне 2016 года бывшая на тот момент депутатом рады Надежда Савченко уснула на заседании во время обсуждения вопросов коррупции.

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