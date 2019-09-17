Глава офиса Зеленского заявил о наличии психбольных в партии «Слуга народа»

Глава офиса украинского президента Андрей Богдан заявил, что в партии «Слуга народа» есть психически больные люди.

По его словам, в этом нет ничего страшного, пока все члены партии идут к одной цели. Кроме того, Богдан заверил, что эталона психически здорового человека не существует.

«Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Кто-то себя чувствует зверушкой - что же мы можем сделать. Вопросы целей и идеологии. Они ссорятся, что-то не понимают, что-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда», - рассказал политик в интервью «Би-би-си Украина».

При этом Богдан добавил, что в «Слуге народа» вероятнее всего будут считать врагами тех, кто выйдет из партии.

Ранее сообщалось, что Андрей Богдан объяснил свою привычку шептать президенту Украины Владимиру Зеленскому на ухо.