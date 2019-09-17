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Богдан рассказал про привычку шептать Зеленскому на ухо

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Фото: TASS/Zuma
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Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал, как нашептывает на ухо своему руководителю. Об этом 16 сентября сообщило издание «Би-би-си Украина».

Он пояснил, что таким способом доносит до лидера страны свои советы и идеи.

«Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потерян момент», — отметил Богдан.

В то же время он отметил, что Зеленский каждое решение принимает самостоятельно.

«Я не могу кому-то диктовать ни кадровых решений, ни решений тактических, стратегических. Цели органам государственной власти ставит президент», — заявил Богдан.

9 сентября сообщалось, что президента США Дональда Трампа заподозрили в давлении на Украину ради помощи ему на выборах.

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