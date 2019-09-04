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Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

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Фото: TASS/Zuma
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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародировал Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде. Внимание на видео в среду, 4 сентября, обратило украинское издание «Вести».

Отмечается, что Богдан начал пародировать экс-президента во время речи на тему снятия депутатской неприкосновенности. Как видно на кадрах, глава администрации Зеленского неоднократно поднимал вверх руки, смеялся и «кривлялся».

Также в Сети появилось видео, на котором предположительно запечатлена реакция украинского лидера Владимира Зеленского. На кадрах видно, что глава государства закрывал руками лицо и надувал щеки.

3 сентября Верховная рада одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что депутат рады Антон Киссе рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке на заседании.

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