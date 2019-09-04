Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации насильников и педофилов. Соответствующий документ 4 сентября опубликован на сайте Верховной Рады.

В публикации отмечается, что ранее принятый закон возвращен с предложениями Зеленского. «Готовится к рассмотрению с вето президента», — говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке, принудительная химическая кастрация насильников и педофилов не будет применяться к преступникам, не достигшим 18 лет и перешагнувшим рубеж 65-летия. Кроме этого, предполагается усиление уголовной ответственности за изнасилование несовершеннолетних. В записке уточняется, что химическая кастрация педофилов и насильников применяется во многих европейских странах мира и некоторых американских штатах: преступникам делают инъекции специальных препаратов, подавляющих либидо.

Закон о химической кастрации педофилов Верховная рада приняла 12 июля — тогда предложение поддержали 247 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.