Депутат рассмешил Раду при попытке выступить на украинском языке

Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке в ходе заседания парламента, чем рассмешил коллег. Видео опубликовал «24 канал».

Инцидент произошел, когда парламентарий обратился к новому министру экономического развития и торговли Украины Тимофею Милованову с рассказом о проблемах виноделов Одесской области.

В ходе выступления Киссе попытался говорить по-украински, мешая его с русскими словами. Сложности с языком и насмешки депутатов вынудили его перейти на русскую речь, передает «Газета.ру».

14 августа депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку во время выступление сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке.

Глава президентской партии «Слуга народа» Разумков потребовал от политика в дальнейшем выступать на украинском языке. Рабинович в ответ попросил предоставить ему переводчика.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет.