Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке

Украинские политики негативно отреагировали на пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке в Facebook, который он сделал после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Накануне Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке. В сообщении он охарактеризовал Россию как «глубоко европейскую страну», где «налицо» прогресс в политическом и экономическом развитии.

Бывший спикер Верховной рады Украины, избранный депутат нового созыва от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в ответ на эту публикацию на своей странице в соцсети обрушилась с обвинениями в адрес европейских лидеров. По ее мнению, мир «не будет воевать» за Украину, а также предположила, что к январю следующего года с России снимут санкции.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время своего интервью порталу «Обозреватель» заявил, что позиция Макрона Киеву крайне неудобна. Он также обратил внимание на то, что вопрос «украинского кризиса» обсуждался без участия представителей Киева.

Пост Макрона напугал и депутата Рады Владимира Арьева, который считает, что текущая европейская политика приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона».

Путин прибыл в Марсель, откуда направился в летнюю резиденцию Макрона «Форт Брегансон» для переговоров.

Французский лидер напомнил, что с 24 по 26 августа во Франции состоится саммит «большой семерки» и в преддверии встречи «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — Ред.) с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам».