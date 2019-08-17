Прямой эфир

Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.

«Санкции не могут являться нормой в отношениях РФ и Запада»
Посол Италии в России Паскуале Терраччано — о пагубности санкций, миллиардных инвестициях в РФ и визите Владимира Путина в Рим

По мнению экс-министра, в случае переизбрания американский лидер запустит динамику в отношениях с Москвой, не беря в расчет европейскую позицию.

Поэтому непоследовательную политику последних лет, подтолкнувшую Россию к сближению с Китаем, стоит исправить, подчеркнул Ведрин.

«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией <…> Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения», — указал Ведрин в интервью Figaro.

Он отметил важность сотрудничества России и Франции также в военной, ядерной, космической, цифровой сферах и в борьбе с терроризмом.

По словам, Ведрина, инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с российским лидером Владимиром Путиным весьма полезна. Также выбрано и удачное, по его мнению, время – незадолго до саммита G7 в Биаррице.

«Это очень полезная попытка, чтобы вывести Францию и, если возможно, Европу из безвыходного положения, из напрасной войны позиций», — подчеркнул он.

Владимир Путин прибудет на встречу с Макроном в форте Брегансон 19 августа. Саммит G7 пройдет во французском Биаррице 24-26 августа.

Юбер Ведрин занимал пост главы МИД Франции в период с 1997 по 2002 год.

9 августа сообщалось, что Польша выразила серьезную обеспокоенность из-за сближения России со странами Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Грузии пройдет митинг за нормализацию отношений с Россией
Додон заявил о намерении восстановить полноценные отношения с Россией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019