Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.

По мнению экс-министра, в случае переизбрания американский лидер запустит динамику в отношениях с Москвой, не беря в расчет европейскую позицию.

Поэтому непоследовательную политику последних лет, подтолкнувшую Россию к сближению с Китаем, стоит исправить, подчеркнул Ведрин.

«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией <…> Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения», — указал Ведрин в интервью Figaro.

Он отметил важность сотрудничества России и Франции также в военной, ядерной, космической, цифровой сферах и в борьбе с терроризмом.

По словам, Ведрина, инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с российским лидером Владимиром Путиным весьма полезна. Также выбрано и удачное, по его мнению, время – незадолго до саммита G7 в Биаррице.

«Это очень полезная попытка, чтобы вывести Францию и, если возможно, Европу из безвыходного положения, из напрасной войны позиций», — подчеркнул он.

Владимир Путин прибудет на встречу с Макроном в форте Брегансон 19 августа. Саммит G7 пройдет во французском Биаррице 24-26 августа.

Юбер Ведрин занимал пост главы МИД Франции в период с 1997 по 2002 год.

9 августа сообщалось, что Польша выразила серьезную обеспокоенность из-за сближения России со странами Европы.