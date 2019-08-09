Польша испугалась сближения Евросоюза с Россией

Польша серьезно обеспокоена из-за того, что некоторые страны ЕС становятся более дружественными с Россией, заявил в интервью Reuters заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Похоже, что некоторые европейские лидеры не осознают, что их деятельность воспринимается как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика вводит в заблуждение», — уверен политик.

По его мнению, потепление отношений Москва якобы воспримет как сигнал, что Европа не осуждает присоединение Крыма или другие «агрессивные» действия России.

«Нет никаких оснований приглашать российских лидеров на различные вечеринки или танцы вместе. Были приняты меры, чтобы побудить Россию отказаться от своей агрессивной политики, но она не сделала даже полшага назад», — добавил Пшидач.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, возложив на нее ответственность за ситуацию на Украине.

24 июля постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что сейчас отношения между РФ и ЕС далеки от нормальных, так как снизился уровень стратегического партнерства. При этом он назвал условие для улучшения отношений.