«Санкции не могут являться нормой в отношениях РФ и Запада»

Рим надеется, что обоюдные санкции России и Евросоюза — временные меры, которые скоро будут сняты. Об этом «Известиям» заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. В интервью он также рассказал о скором визите президента Владимира Путина, новых итальянских инвестициях в Россию и оценил ситуацию в Ливии после решения фельдмаршала Халифы Хафтара штурмовать столицу.

— В 2018 году контакты Москвы и Рима на высоком и высшем уровнях проходили довольно часто: Россию посетили глава МИД Италии, премьер-министр, его заместитель и глава МВД страны. Какие двусторонние встречи запланированы в этом году?

— Последние несколько месяцев наши двусторонние отношения выдались весьма насыщенными с точки зрения государственных визитов: в октябре прошлого года Россию посетил председатель Совета министров Италии, а в начале нынешнего — главы обеих палат итальянского парламента. Мы рассчитываем в скором времени принять в Италии президента РФ Владимира Путина: его положительное решение по нашему приглашению побывать в нашей стране в ближайшие месяцы уже получило подтверждение. Это событие станет важной возможностью подвести итог нынешнего цикла визитов и продолжить наш диалог на темы двусторонней повестки и по международным вопросам, касающимся нас самым непосредственным образом.

— Отношения России и Европейского союза продолжают портить санкции. Известно, что в Италии уже открыто выступают против них. Есть ли перспективы их отмены и сколько страна потеряла от ограничительных мер к началу 2019 года?

— Мы твердо верим, что санкции и их последствия для экономики не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада, и не упускаем возможности снова и снова озвучивать эту позицию на всех международных площадках. Это временные меры, и мы надеемся, что скоро они останутся в прошлом. Продолжительность их действия зависит от быстроты имплементации Минских соглашений.

посол_1 Посол Италии в России Паскуале Терраччано Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Бесспорно, торговый обмен между Италией и Россией снизился вследствие кризиса 2014 года. Причины этого сокращения связаны не только с санкциями, но и с девальвацией рубля, а также падением цены на нефть. Однако с 2017 года торговые отношения возобновили рост, и локомотивом этого тренда стали наши лучшие отрасли, связанные с итальянским образом жизни, который пользуется большим спросом в России — я имею в виду продукты питания, моду, мебель. Впрочем, не стоит забывать, что первая статья нашего экспорта в РФ — это продукция машиностроения. Недаром Италия по-прежнему является второй страной Европы по объему обрабатывающей промышленности.

Тем не менее, сегодня уже не представляется дальновидным рассматривать экономические отношения между нашими странами исключительно в коммерческой плоскости. Дело в том, что российская производственная модель меняется в сторону сокращения объема импорта из-за рубежа и стимулирования локального производства. Итальянские компании, делавшие ставку на российский рынок даже в самые непростые времена, прекрасно осведомлены об этой трансформации. За последние пять лет ни одна из наших компаний не ушла из России, и положительные сигналы, исходящие от российской экономики, подтверждают, что это смелое решение было оправданным. Сейчас самое время инвестировать в производство на этом рынке и перейти от модели «сделано в Италии» к схеме «сделано с Италией». В прошлом году прямые итальянские инвестиции в Россию превысили $4 млрд, но я убежден, что наше присутствие здесь обладает потенциалом для дальнейшего роста.

— Итальянские высокопоставленные лица не раз заявляли о традиционно близкой дружбе с Россией. Одной из ее составляющих является энергетическое сотрудничество. А в Еврокомиссии во время обсуждений «Северного потока – 2» часто говорят о некой угрозе европейской энергетической безопасности, которую несет в себе строительство газопровода. Что думают об этом в Риме? Поставки газа из РФ действительно подрывают энергобезопасность ЕС или, напротив, укрепляют ее?

— Российская Федерация – стратегический энергетический партнер для Италии как с торговой, так и с промышленной точки зрения. Порядка 40% всего газа, который мы импортируем ежегодно, поступает из России. И Италия с благодарностью признает надежность и конкурентоспособность, которые Москва издавна демонстрирует при осуществлении прямых энергетических поставок в нашу страну. Кстати, первое соглашение о таких поставках было подписано между СССР и Италией ровно 50 лет назад, в 1969 году, и с тех пор контакты наших стран в области энергетики носят непрерывный характер.

Если же говорить о будущем нашей кооперации в энергетике, я очень надеюсь, что в этой сфере наметится та же тенденция, что и в других отраслях, и наряду с уже значительной коммерческой составляющей всё прочнее будет становиться промышленное сотрудничество между итальянскими предприятиями (прежде всего представляющими малый и средний бизнес) и российскими компаниями. Итальянские технологии в энергетике считаются одними из наиболее передовых в мире, и трансфер этих технологий — часть стратегии «сделано с Италией», которая позволяет нам участвовать в процессе реиндустриализации и диверсификации российской экономики.

Фото: ТАСС/Метцель Михаил Управляющий директор Pietro Fiorentini Паоло Нарди и президент, председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин (слева направо) во время церемонии подписания документов по итогам российско-итальянских переговоров

Приведу конкретный пример. Итальянская компания Pietro Fiorentini («Пьетро Фьорентини») подписала два соглашения о промышленном сотрудничестве с компанией «Роснефть», предусматривающие локализацию в России производства оборудования по измерению добываемого объема углеводородов, воды и газа (так называемых мультифазовых измерителей) и систем защиты от высокого давления в нефте- и газопроводах (так называемых HIPPS). Речь идет о высокотехнологичных системах, которые ставят итальянские ноу-хау на службу эффективности производства энергии в России. Мы надеемся, что многие итальянские компании последуют этому примеру промышленного сотрудничества.

— Недавно вы посетили особую экономическую зону «Липецк», где расположен первый зарубежный завод компании Fondital, и подчеркнули, что Рим заинтересован в инвестициях в российские регионы. Какие планы у Италии в этом направлении?

— Российские регионы предлагают иностранным компаниям огромные возможности. Нет сомнений, что при растущем числе послаблений для зарубежного бизнеса становится легче наращивать его присутствие в регионах и его вовлеченность в их производительную систему. А это, в свою очередь, приводит к созданию новых рабочих мест и способствует развитию региона.

Италия намерена вносить всё более и более существенный вклад в процесс реиндустриализации России посредством технологий и ноу-хау, разработанных в нашей стране, которые наши компании готовы предоставить как путем прямых инвестиций, так и путем создания совместных предприятий.

Фото: Instagram/fondital_lipetsk_3 Пресс-тур по территории завода Fondital в Липецке

Помимо Липецкой области, где кроме нового завода компании Fondital уже работают такие крупные итальянские компании, как Sest Luve (первое иностранное предприятие, открывшее площадку в особой экономической зоне РФ), Alu-Pro и Fenzi, за первые четыре месяца 2019 года я побывал в Воронежской, Челябинской и Нижегородской областях.

В ближайшие месяцы я также планирую совершить ряд поездок. На май-июнь у меня намечены визиты в Ростовскую и Калужскую области, а также Республику Башкортостан. Кроме того, я, разумеется, приму участие в Петербургском международном экономическом форуме вместе с делегацией, в которую войдут руководители крупнейших итальянских компаний.

Всё это этапы одного пути, цель которого — сделать итальянское присутствие в РФ еще прочнее. Наша задача — привести в Россию новые прямые инвестиции, запустить новые совместные предприятия и нарастить товарообмен.

— В Ливии обострилась борьба между Триполи и Тобруком. Фельдмаршал Халифа Хафтар продолжает штурмовать столицу. Италия традиционно очень активно участвует в ливийском урегулировании, в том числе из-за большого миграционного потока оттуда в вашу страну. Есть ли у Рима предложения по прекращению боевых действий в североафриканской стране? И какую из воюющих сторон Италия поддерживает?

— Мы с большим беспокойством следим за развитием событий в западной части Ливии и тем, что происходит вокруг Триполи. Италия требует прекращения каких бы то ни было боевых действий со стороны всех участников и продолжит прилагать все возможные политико-дипломатические усилия, чтобы содействовать установлению мира и безопасности в этой стране. Италия твердо убеждена, что этот конфликт не может иметь военного решения. Поэтому мы полагаем, что единственный путь, который гарантирует возвращение к стабильности и безопасности в стране, — это работа, важнейшую роль в которой играет ООН, организация, способная облегчить инклюзивный процесс национального примирения и межливийского сотрудничества в исключительных интересах ливийского народа.

Фото: REUTERS/Ismail Zitouny Бой на улицах Триполи, Ливия

— В мае 2019 года пройдут выборы в Европарламент. Как вы считаете, должна ли Великобритания участвовать в них, несмотря на решение покинуть ЕС?

— Пока Соединенное Королевство остается в Европейском союзе, оно обладает всеми правами и обязанностями государства-члена ЕС, включая право на участие в выборах в Европарламент.

— Как вы в целом оцениваете всё, что происходит вокруг Brexit? Выгодно ли нынешнее положение вещей другим членам объединения?

— Это состояние продолжительной неопределенности не идет на пользу никому. Трудно делать прогнозы, но я положительно отнесся бы к повторному голосованию британского народа и был бы очень рад, если бы позиция касательно идеи оставить ЕС изменилась. Тем временем интеграционную модель Евросоюза также следовало бы пересмотреть и перестроить в систему концентрических кругов, предусматривающую дифференцированные уровни интеграции, уважающие волю различных народов.