Трамп объявил о «смерти» мешавшей налаживать отношения с РФ проблемы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что препятствие, мешавшее налаживать хорошие отношения США и России, теперь мертво.

Такое заявление он сделал в пятницу, 2 августа, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома. По его словам, Вашингтон хочет дружественных отношений с Москвой.

«Было очень трудно в свете фейковой «охоты на ведьм», которая теперь мертва», — цитирует Трампа «Интерфакс».

Таким образом глава американского государства прокомментировал результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом сговоре своего предвыборного штаба с Москвой перед президентскими выборами в США в 2016 году.

Расследование началось после победы Трампа в ноябре того года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.