Прямой эфир

Трамп объявил о «смерти» мешавшей налаживать отношения с РФ проблемы

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что препятствие, мешавшее налаживать хорошие отношения США и России, теперь мертво.

Мюллерский сговор: у отношений России и США появился шанс
После публикации доклада Роберта Мюллера нормализация диалога двух стран зависит от политической мудрости в Вашингтоне

Такое заявление он сделал в пятницу, 2 августа, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома. По его словам, Вашингтон хочет дружественных отношений с Москвой.

«Было очень трудно в свете фейковой «охоты на ведьм», которая теперь мертва», — цитирует Трампа «Интерфакс».

Таким образом глава американского государства прокомментировал результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом сговоре своего предвыборного штаба с Москвой перед президентскими выборами в США в 2016 году.

Расследование началось после победы Трампа в ноябре того года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017