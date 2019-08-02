Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 2 августа, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, сообщает Bloomberg.

По словам главы американского государства, российский лидер Владимир Путин хотел бы достичь новых договоренностей для ограничения вооружений РФ и США. Трамп добавил, что в соответствующих переговорах должен участвовать и Китай.

«Скажу следующее: если мы сможем заключить пакт с Россией, предусматривающий сокращение и ею, и нами ядерного (оружия. — Ред.), это было бы отлично для (всего. — Ред.) мира. И я действительно верю в то, что это произойдет», — цитирует Трампа ТАСС.

Президент добавил, что и Россия, и Китай с огромным воодушевлением смотрят на возможность заключения нового соглашения.

Ранее в пятницу МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года. Также эту информацию официально подтвердил американский госсекретарь Майк Помпео, добавив, что вина за разрыв соглашения полностью лежит на России.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой, по версии американской стороны, превышает допустимые нормы.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.