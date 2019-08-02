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Трамп пригрозил выпустить тысячи боевиков ИГ в Европу

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Американский президент Дональд Трамп пригрозил выпустить боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), удерживаемых США, если Европа откажется их забрать. Такое заявление глава государства сделал в четверг, 1 августа, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

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По его словам, Соединенные Штаты удерживают тысячи террористов ИГ из числа граждан Евросоюза. Американский лидер уточнил, что в руках США и их союзников «на земле» в Сирии и Ираке находятся около 2,5 тыс. боевиков, которые направлялись назад в Европу. Трамп подчеркнул, что Вашингтон хочет, чтобы власти ЕС забрали их к себе.

«Посмотрим, заберут ли они их. Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их в Европу», — цитирует хозяина Белого дома ТАСС.

Трамп и ранее делал аналогичные высказывания. 16 февраля текущего года он призвал европейские страны, в том числе Великобританию, Францию и Германию, «взять обратно» сотни захваченных в Сирии боевиков ИГ, а затем предать их суду.

В противном случае он пригрозил отпустить их. Американский лидер отметил, что США не хотят наблюдать за тем, как террористы проникают в Европу. По его словам, именно туда экстремисты и направятся после своего освобождения.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). В САР американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции.

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