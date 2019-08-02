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Трамп назвал условие прекращения введения пошлин на китайские товары

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары до тех пор, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка, заявил американский лидер Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома во время беседы с журналистами.

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«До тех пор, пока не будет сделки, мы будем облагать их налогами», — сказал президент. Он при этом подчеркнул, что размер пошлин, о которых было объявлено в четверг, 1 августа, может подняться с 10% до 25%, передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание, что в начале сентября ожидается новая встреча представителей США и Китая по торговле.

О введении новых пошлин на товары из КНР Трамп объявил в 1 августа. По его словам, в ходе продолжения торговых переговоров Вашингтон начнет 1 сентября вводить «небольшие дополнительные пошлины». Они составят 10% на оставшиеся товары из Китая, оцениваемые в $300 млрд.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

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