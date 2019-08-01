Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп поделился планами ввести новые пошлины на товары из Китая. Об этом политик поделился в четверг, 1 августа, на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, представители США недавно вернулись из Китая, где провели «конструктивные переговоры», связанные с будущей сделкой.

«Мы думали, что договорились с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания, — написал глава Белого дома. — Недавно Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, но не сделал этого».

Американский лидер заявил, что в ходе продолжения торговых переговоров Вашингтон начнет 1 сентября вводить «небольшие дополнительные пошлины». Они составят 10% на оставшиеся товары из Китая, оцениваемые в $300 млрд.

31 июля в Белом доме рассказали, что торговые переговоры США и КНР прошли конструктивно. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы прав интеллектуальной собственности, передачи технологий и сельское хозяйство. Китай, в частности, подтвердил свое обязательство увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.