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В Вашингтоне назвали конструктивными торговые переговоры с Китаем

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Фото: REUTERS/Ng Han Guan
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В Белом доме в среду, 31 июля, рассказали об итогах торговых переговоров США и Китая. Там сообщили, что дискуссия прошла конструктивно. Ее продолжения в Вашингтоне ожидают в начале сентября.

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Как говорится в официальном сообщении Белого дома, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы прав интеллектуальной собственности, передачи технологий и сельское хозяйство. В частности, Китай подтвердил свое обязательство увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Торговые переговоры двух стран в Шанхае завершились 31 июля. Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, американскую — торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. 30 июля президент США Дональд Трамп дал позитивную оценку ходу дискуссии.

Торговая война между Китаем и Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР достигнутых ранее договоренностей. В ответ на это с 1 июня Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

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