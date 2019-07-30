Трамп позитивно оценил ход торговых переговоров США и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином продвигаются хорошо. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.

По его словам, США и Китай либо заключат прекрасную сделку, либо не заключат ее вовсе. При этом американский лидер отметил, что именно ему предстоит решить, будет ли сделка заключена.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что американские санкции против Пекина возымели свое действие, ведь за последние 27 лет для экономики Китая этот год стал худшим, тогда как в США якобы всё отлично.

Торговая война между Китаем и Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР достигнутых ранее договоренностей. В ответ на это с 1 июня Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

В конце июня сообщалось, что Си Цзиньпин и Трамп в ходе встречи на саммите G20 в Осаке договорились возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины. В дальнейшем детальными обсуждениями торговых вопросов займутся делегации двух стран.

Сам Трамп охарактеризовал свою встречу с Си Цзиньпином как великолепную. Переговоры длились около 80 минут.