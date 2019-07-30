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Трамп позитивно оценил ход торговых переговоров США и Китая

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином продвигаются хорошо. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.

По его словам, США и Китай либо заключат прекрасную сделку, либо не заключат ее вовсе. При этом американский лидер отметил, что именно ему предстоит решить, будет ли сделка заключена.

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Кроме того, глава Белого дома отметил, что американские санкции против Пекина возымели свое действие, ведь за последние 27 лет для экономики Китая этот год стал худшим, тогда как в США якобы всё отлично.

Торговая война между Китаем и Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР достигнутых ранее договоренностей. В ответ на это с 1 июня Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

В конце июня сообщалось, что Си Цзиньпин и Трамп в ходе встречи на саммите G20 в Осаке договорились возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины. В дальнейшем детальными обсуждениями торговых вопросов займутся делегации двух стран.

Сам Трамп охарактеризовал свою встречу с Си Цзиньпином как великолепную. Переговоры длились около 80 минут.

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