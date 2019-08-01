Глава МИД Китая предостерег США от попыток помешать развитию КНР

Министр иностранных дел Китая Ван И в четверг, 1 августа, выступил с осуждением американских попыток сдерживать развитие КНР в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Бангкоке.

«Китаю и США следует должным образом относиться к стратегическим намерениям друг друга. Попытки воспрепятствовать развитию КНР несправедливы, и это никому не под силу», — цитирует главу внешнеполитического ведомства «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что Китай имеет полное право на развитие и «помешать ему невозможно», передает RT.

Ранее в этот же день госсекретарь США Майк Помпео сообщил на своей странице в Twitter, что Вашингтон готов по различным вопросам сотрудничать с Пекином, если это будет соответствовать американским интересам.

31 июля в Белом доме рассказали, что торговые переговоры США и КНР прошли конструктивно. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы прав интеллектуальной собственности, передачи технологий и сельское хозяйство. Китай, в частности, подтвердил свое обязательство увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.