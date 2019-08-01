Прямой эфир

Глава МИД Китая предостерег США от попыток помешать развитию КНР

0
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Китая Ван И в четверг, 1 августа, выступил с осуждением американских попыток сдерживать развитие КНР в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Бангкоке.

Туманное перемирие: почему саммит G20 не завершил торговую войну
США и Китай сняли самые жесткие санкции друг против друга, но перспективы мировой торговли остаются неясными

«Китаю и США следует должным образом относиться к стратегическим намерениям друг друга. Попытки воспрепятствовать развитию КНР несправедливы, и это никому не под силу», — цитирует главу внешнеполитического ведомства «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что Китай имеет полное право на развитие и «помешать ему невозможно», передает RT.

Ранее в этот же день госсекретарь США Майк Помпео сообщил на своей странице в Twitter, что Вашингтон готов по различным вопросам сотрудничать с Пекином, если это будет соответствовать американским интересам.

31 июля в Белом доме рассказали, что торговые переговоры США и КНР прошли конструктивно. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы прав интеллектуальной собственности, передачи технологий и сельское хозяйство. Китай, в частности, подтвердил свое обязательство увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции.

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР договоренностей, достигнутых ранее. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин предрек страдания всему миру от торговых разногласий США и Китая
В Вашингтоне назвали конструктивными торговые переговоры с Китаем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017