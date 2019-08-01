Прямой эфир

Трамп не исключил введения блокады против Венесуэлы

0
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Дональд Трамп не исключает возможность введения «блокады или изоляции» против Венесуэлы. Об этом он рассказал на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов в четверг, 1 августа.

«Венесуэла может на десятилетия погрузиться в войну»
Бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос — о том, как избежать кровопролития в латиноамериканской стране

«Да, я рассматриваю (возможность введения блокады или изоляции. — Ред.)», — сказал глава американского государства в ответ на соответствующий вопрос репортеров, цитирует ТАСС.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента республики Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько других стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако попытка смены власти не завершилась успехом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский самолет снова нарушил воздушное пространство Венесуэлы
Падение ВВП Венесуэлы в 2019 году оценили в 23%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017