Трамп не исключил введения блокады против Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп не исключает возможность введения «блокады или изоляции» против Венесуэлы. Об этом он рассказал на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов в четверг, 1 августа.

«Да, я рассматриваю (возможность введения блокады или изоляции. — Ред.)», — сказал глава американского государства в ответ на соответствующий вопрос репортеров, цитирует ТАСС.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента республики Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько других стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

30 апреля массовые протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями возобновились. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако попытка смены власти не завершилась успехом.