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Падение ВВП Венесуэлы в 2019 году оценили в 23%

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Экономическая комиссия ООН спрогнозировала падение ВВП Венесуэлы на 23% в 2019 году. Об этом 31 июля сообщает «РИА Новости».

Помимо Венесуэлы, спад ожидается в Никарагуа (5%) и Аргентине (1,8%).

По мнению комиссии, самый высокий рост будет у Доминики — ее прогнозируемые показатели составляют 9,9%. В число лидеров роста также вошли Доминикана (5,5%), Панама (4,9%), Боливия (4%), Перу (3,2%) и Колумбия (3,1%).

Накануне Международный валютный фонд в своем докладе департамента западного полушария спрогнозировал для Венесуэлы 35% снижения ВВП из-за упадка в нефтяной промышленности. По расчетам МВФ, в 2019 году рост экономики стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет составлять 0,6%.

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