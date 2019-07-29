В Москве пообещали не отступать от «красных линий» по Венесуэле из-за санкций

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не будет отступать от своих принципов и приоритетов по Венесуэле даже в случае введения США новых антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает «РИА Новости».

«Мы прекрасно знаем об американских подходах, я надеюсь, что там нас тоже услышали и понимают, что у России есть свои «красные линии» и что мы не отступимся от своих принципиальных подходов и приоритетов», — отметил Рябков.

По его словам, у Вашингтона «ничего нет, кроме санкций», которые разрушают имидж Соединенных Штатов. Кроме того, Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы. Замминистра отметил, что в США об этом осведомлены.

25 июля стало известно, что Вашингтон планирует ввести санкции против Москвы из-за поддержки венесуэльского правительства, однако пока не знает, какие именно ограничения будут применены.

10 июля глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков. По его утверждениям, российские военные поддерживают в Венесуэле работоспособность военной техники и «проводят весь комплекс мер для поддержания своего марионеточного режима».

Доказательств своих слов американский военный не привел.

Из Вашингтона неоднократно звучали заявления о том, что в Венесуэле якобы находятся войска из России.

Причиной стало то, что 24 июня в Боливарианской Республике приземлился российский военный самолет. На следующий день Рябков пояснил, что в страну прибыли специалисты для планового обслуживания поставленной ранее техники.

27 июля российский президент Владимир Путин в интервью Financial Times подчеркнул, что в республике нет российских войск.

Политическая ситуация в Венесуэле остается напряженной с января. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Россия, Китай, Мексика и другие страны поддержали действующего главу республики Николаса Мадуро. Венесуэльский лидер назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.