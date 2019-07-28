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В Венесуэле заявили о готовности к «абсолютной войне» с США

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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Венесуэла готова вести «абсолютную войну» с США. Об этом в субботу заявил председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, сообщает ТАСС.

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«Мы готовы к (войне. — Ред.) сегодня и говорим это без какого-либо высокомерия. Если они (США. — Ред.) хотят, абсолютная война (объединит. — Ред.) всех наших людей для защиты нашей родины и нашего мира», — цитирует его агентство.

Кабельо добавил, что если американские морские пехотинцы вторгнутся в Венесуэлу, то проблемой для них станет вернуться домой живыми.

23 января в ходе акций протеста лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы — учредительное собрание, избранное в 2017 году для выработки проекта новой конституции. Все делегаты ассамблеи являются членами Патриотического центра — альянса партий и движений, поддерживающих президента Мадуро.

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