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Венесуэла пожалуется в ООН на вторжения самолетов США

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Венесуэла пожалуется в ООН на случаи вторжения без предупреждения самолетов-разведчиков США в подконтрольное ей воздушное пространство. Об этом в своем Тwitter-аккаунте написал глава МИД республики Хорхе Арреаса.

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«Администрация Дональда Трампа призналась, что действительно вторглась в воздушную зону, находящуюся под контролем Венесуэлы», — сообщил министр.

Он добавил, что не сомневается в злом умысле американских властей.

Воздушное судно было зафиксировано в 9:52 по местному времени (16:52 мск) 19 июля. Самолет следовал с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса). Чтобы установить происхождение самолета, был отдан приказ об отправке перехватчиков. Они подтвердили, что самолет принадлежал США.

Отмечается, что это не первый случай нарушения воздушного пространства Венесуэлы со стороны Вашингтона, и он может быть расценен как угроза.

Политическая ситуация в Венесуэле остается напряженной с января. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран.

30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась.

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