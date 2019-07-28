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Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

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Фото: REUTERS/Anthony P.
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Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом заявило стратегическое оперативное командование вооруженных сил республики в своем Twitter-аккаунте.

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«Сегодня в очередной раз самолеты-шпионы США вошли в зону, контролируемую Венесуэлой, нарушая авиационную безопасность и международные договоры», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают такое поведение США оскорбительным.

Политическая ситуация в Венесуэле остается напряженной с января. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран.

Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с США.

30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась.

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