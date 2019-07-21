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Венесуэла обвинила США в нарушении воздушного пространства

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Фото: Global Look Press/Jimmy Villalta
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Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что самолет радиоэлектронной разведки Соединенных Штатов был обнаружен над территорией страны 19 июля.

Воздушное судно было зафиксировано в 9:52 по местному времени (16:52 мск). Самолет следовал с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса). Чтобы установить происхождение самолета, был отдан приказ об отправке перехватчиков.

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Спустя полтора часа удалось установить, что судно принадлежит США. Оно не реагировало на попытки связаться с ним. Затем самолет сменил маршрут и через 10 минут вышел из региона, пишет «РИА Новости».

Также отмечается, что это не первый случай нарушения воздушного пространства Венесуэлы со стороны Вашингтона и может быть расценен как угроза.

Политическая ситуация в Венесуэле остается напряженной с января. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась.

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