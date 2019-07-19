США ввели санкции против четырех граждан Венесуэлы

США внесли в санкционные списки четырех граждан Венесуэлы. Об этом 19 июля говорится на сайте американского Минфина.

В список внесли следующие имена: Бланко Марреро, Франко Куинтеро, Гранко Артеага, Гуэрреро Михарес.

Ранее в этот же день американский вице-президент Майк Пенс заявил, что под санкции попали должностные лица, которые, по мнению Вашингтона, виновны в применении репрессивных мер и пыток в отношении мирного населения, отмечает «РИА Новости».

Политическая ситуация в Венесуэле остается напряженной с января. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась.

Переговоры на Барбадосе начались 8 июля. Посредником между венесуэльской властью и оппозицией выступает Норвегия. 12 июля стало известно, что властям страны удалось договориться о постоянном мирном диалоге с оппозиционными силами. Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес рассказал, что взаимодействие будет непростым и потребует усилий и терпения. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался озвучивать детали переговоров.