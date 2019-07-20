Помощник Трампа назвал условие прекращения давления на Венесуэлу

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Венесуэлу.

Комментируя новые санкции в отношении Каракаса, он подчеркнул, что ограничительная политика будет продолжаться до тех пор, пока президент латиноамериканской страны Николас Мадуро не уйдет в отставку.

«США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не уйдет, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал Болтон в Twitter.

19 июля США внесли в санкционные списки еще четверых граждан Венесуэлы, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что под санкции попали должностные лица, которые, по мнению Вашингтона, виновны в применении репрессивных мер и пыток в отношении мирного населения.

Политическая ситуация в Венесуэле остается напряженной с января. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась.

Переговоры на Барбадосе начались 8 июля. Посредником между венесуэльской властью и оппозицией выступает Норвегия. 12 июля стало известно, что властям страны удалось договориться о постоянном мирном диалоге с оппозиционными силами.