Американский самолет снова нарушил воздушное пространство Венесуэлы

Американский военный самолет нарушил воздушное пространство Венесуэлы. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил командующий войсками противовоздушной обороны ВС Венесуэлы Хуан Тайшейра Диас.

По его словам, США «создают риск операционных угроз», вторгаясь в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров и не соблюдая при этом протоколы, установленные международными соглашениями.

#ALERTA EEUU con su aeronave EP3, insiste en crear las condiciones de riesgo operacional, al ingresar nuevamente en la región de información de vuelo sin cumplir con los protocolos establecidos en tratados internacionales. Esta irresponsable agresión busca un incidente. #CEOFANB pic.twitter.com/wEgdHNS0tl — Cmdte Codai (@cmdtecodai) 1 августа 2019 года.

«Целью этой безответственной агрессии является создание условий для ЧП», — подчеркнул Диас.

Ранее США неоднократно нарушали воздушное пространство Венесуэлы. В частности, американский самолет над территорией страны наблюдали 16 июля. Он следовал с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса). Венесуэльские перехватчики подтвердили, что воздушное судно принадлежало США.

29 июля сообщалось, что южноамериканская республика намерена пожаловаться в ООН на эти вторжения.