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Американский самолет снова нарушил воздушное пространство Венесуэлы

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Фото: twitter.com/cmdtecodai
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Американский военный самолет нарушил воздушное пространство Венесуэлы. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил командующий войсками противовоздушной обороны ВС Венесуэлы Хуан Тайшейра Диас.

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По его словам, США «создают риск операционных угроз», вторгаясь в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров и не соблюдая при этом протоколы, установленные международными соглашениями.

«Целью этой безответственной агрессии является создание условий для ЧП», — подчеркнул Диас.

Ранее США неоднократно нарушали воздушное пространство Венесуэлы. В частности, американский самолет над территорией страны наблюдали 16 июля. Он следовал с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса). Венесуэльские перехватчики подтвердили, что воздушное судно принадлежало США.

29 июля сообщалось, что южноамериканская республика намерена пожаловаться в ООН на эти вторжения.

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