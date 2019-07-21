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Появилось видео перехвата самолета США истребителями Венесуэлы

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Фото: РЕН ТВ
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Пентагон на своей странице в Facebook опубликовал видео перехвата самолета-разведчика США венесуэльским истребителем Су-30.

Истребители были подняты в воздух, чтобы установить принадлежность самолета и сопроводить по своему воздушному пространству. В США считают такое поведение агрессивным и заявили, что СУ-30 подверг опасности экипаж и воздушное судно, пишет РЕН ТВ.

21 июля Венесуэла обвинила США в нарушении воздушного пространства. Американский самолет был зафиксирован в 09:52 по местному времени (16:52 мск). Самолет следовал с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии (недалеко от Каракаса).

Политическая ситуация в Венесуэле остается напряженной с января. Тогда на фоне акций протеста оппозиции спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась.

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