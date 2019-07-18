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Летчики ЮВО перехватили «противника» над Ростовской областью

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Фото: РЕН ТВ
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Более 20 летчиков авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели учения в Ростовской области.

Как сообщает РЕН ТВ, они перехватили в небе условного противника, который нарушил границы воздушного пространства РФ. Были задействованы истребители Су-27 и Су-30СМ, летчики отработали свои навыки поодиночке, в составе пар, звеньев и целыми группами.

Они также выполняли фигуры высшего пилотажа — «бочку», «горку», «клин», петлю Нестерова — и оборонительные действия. Учения прошли на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тыс. м. Пилоты провели в воздухе свыше 200 минут.

Ранее стало известно, что в 2019 году ВМФ России проведет специальные учения, которые проверят способность флота снабжать военные базы, развернутые вдоль Северного морского пути.

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