Трамп призвал страны Европы взять боевиков из Сирии «обратно»

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны, в том числе Великобританию, Францию и Германию, «взять обратно» сотни захваченных в Сирии боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а затем предать их суду. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«США просят Британию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и предать их суду. Халифат скоро падет. Альтернатива этому не очень хорошая, так как нам придется отпустить их», — подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Трамп отметил, что США не хотят наблюдать за тем, как боевики проникают в Европу. По его словам, именно туда экстремисты и направятся после победы над ИГ. «Мы делаем так много и тратим так много. Время для других активизироваться и делать работу, которую они способны делать», — заявил хозяин Белого дома.

США и их союзники начали военную операцию в САР в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Целью этой операции они провозгласили борьбу с террористами ИГ.

В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и скором выводе американских войск из республики, однако затем сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране. Накануне, 16 февраля, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон сохранит серьезное военное присутствие в регионе после вывода войск из Сирии.