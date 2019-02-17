Прямой эфир

Трамп призвал страны Европы взять боевиков из Сирии «обратно»

0
Фото: REUTERS/Jim Young
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны, в том числе Великобританию, Францию и Германию, «взять обратно» сотни захваченных в Сирии боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а затем предать их суду. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

Какой будет вывод: что ждет провинцию Идлиб
Лидеры России, Турции и Ирана обсудили в Сочи будущее Сирии и перспективы ухода войск США

«США просят Британию, Францию, Германию и других европейских союзников взять обратно более 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и предать их суду. Халифат скоро падет. Альтернатива этому не очень хорошая, так как нам придется отпустить их», — подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Трамп отметил, что США не хотят наблюдать за тем, как боевики проникают в Европу. По его словам, именно туда экстремисты и направятся после победы над ИГ. «Мы делаем так много и тратим так много. Время для других активизироваться и делать работу, которую они способны делать», — заявил хозяин Белого дома.

США и их союзники начали военную операцию в САР в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Целью этой операции они провозгласили борьбу с террористами ИГ.

В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и скором выводе американских войск из республики, однако затем сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране. Накануне, 16 февраля, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон сохранит серьезное военное присутствие в регионе после вывода войск из Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Французского полковника накажут за критику коалиции в Сирии
Пентагон разрабатывает план создания буферной зоны на северо-востоке Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017