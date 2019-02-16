Пенс заявил о сохранении военного присутствия США в Сирии после вывода войск

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон сохранит серьезное военное присутствие в регионе после ухода из Сирии. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Он также заявил, что США не потерпят, чтобы союзники страны по НАТО покупали вооружение у потенциальных противников.

В декабре прошлого года американский лидер Дональд Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. После этого сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Пентагон разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке САР с участием европейских стран. Согласно плану, европейские страны развернут около 1,5 тыс. солдат, однако пока ни одна из стран не предоставила войска. В случае, если это произойдет, президент Трамп оставит в Сирии около 200 солдат американской армии для помощи в командовании, управлении и разведке.

США и их союзники начали военную операцию в САР в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Целью этой операции они провозгласили борьбу с террористами ИГ (организация запрещена в России).