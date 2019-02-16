Французского полковника накажут за критику коалиции в Сирии

Полковник французской армии Франсуа-Режи Легрие, публично раскритиковавший действия коалиции в Сирии, может быть подвергнут наказанию со стороны Генштаба Вооруженных сил Франции.

Легрие заявил, что операция по освобождению города Хаджин «продвигалась слишком медленно, с непомерными затратами и многочисленными разрушениями», однако вписывалась в американский подход «без усложнений».

«Мы продемонстрировали местным жителям отвратительный образ того, как выглядит освобождение по западному образцу, оставляя за собой "семена" будущего возрождения нового противника», — заявил военный.

Полковник добавил, что это вылилось в уничтожение больниц, дорог, мостов, мечетей и жилых домов. Усиление бомбардировок привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения, пишет издание Le Monde.

8 декабря в результате удара ВВС международной коалиции по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор была уничтожена больница.

Сирийские СМИ неоднократно отмечали, что жертвами ударов становятся мирные жители. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР.

Трамп объявил о выводе войск из Сирии в середине декабря. В начале 2019 года он согласился продлить срок вывода американских войск до четырех месяцев, а позднее заявил, что никогда не был сторонником поспешного вывода войск США из Сирии.