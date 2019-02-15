Карта тройки: Россия, Иран и Турция выступили за целостность Сирии

Астанинский переговорный процесс стал эффективным механизмом нормализации ситуации в Сирии. Об этом заявил Владимир Путин в Сочи на саммите России, Турции и Ирана. По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление, в котором Москва, Анкара и Тегеран в очередной раз подтвердили свою «твердую и неизменную приверженность» единству и территориальной целостности арабской республики. Российская сторона проинформирует Дамаск об итогах прошедших переговоров «по рабочим каналам», сообщил «Известиям» Дмитрий Песков. Следующий трехсторонний саммит состоится в апреле в Турции.

«Астанинский дух»

11 встреч с участием делегаций России, Ирана и Турции, сирийских сторон, международных наблюдателей и ООН, которые уже состоялось в Астане и Сочи, способствовали достижению прогресса в деле нормализации обстановки в Сирии. Так Владимир Путин начал свое выступление на переговорах Астанинской тройки.

— Сейчас практически на всей территории страны соблюдается режим прекращения боевых действий, последовательно снижается уровень насилия, — подчеркнул российский лидер. — И это конкретный наш совместный, безусловно, позитивный результат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что несмотря на все проблемы и провокации, астанинский дух сохранился.

— Астанинская платформа является самой успешной инициативой, направленной на конкретное разрешение этого вопроса, — констатировал он.

К формату хотят присоединиться и другие страны в качестве наблюдателей, сообщил Владимир Путин. По его словам, министерствам иностранных дел уже дано поручение проработать статус таких участников.

По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, в котором отметили «твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР», а также целям и принципам устава ООН. По мнению участников встречи, эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и никакие действия, от кого бы они ни исходили, не должны их подрывать. Сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, подчеркивается в документе.

Кроме того, в заявлении подтверждается решимость содействовать скорейшему запуску Конституционного комитета и отмечается важность продолжения взаимодействия и координации с сирийскими сторонами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Анкара готова косвенно способствовать урегулированию ситуации в Сирии. При этом она не скрывает, что преследует свои интересы.

— Мы продолжим борьбу против тех, кто посягает на нашу национальную безопасность. Они (курдские формирования. — «Известия») также препятствуют сирийской интеграции. Мы не позволим действовать в Сирии любым террористическим организациям, включая курдские формирования, которые действуют против Турции, — сообщил «Известиям» пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

По его словам, речи о координации действий с сирийскими властями и армией по-прежнему не идет.​

— В настоящий момент мы координируем свои действия с нашими союзниками — Россией и Ираном, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

Идлибский вопрос

Переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб были результативными, но обстановка в этом регионе «сама по себе непростая», и нужно шаг за шагом двигаться к цели, подчеркнул по итогам переговоров министр обороны Сергей Шойгу. Вместе с тем речи о проведении военной операции не идет, уточнил журналистам Дмитрий Песков.

В том, что Идлибу дали еще одну отсрочку, следует искать внутриполитические мотивы, пояснил «Известиям» депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз. По его словам, решение вопроса с идлибской зоной в Турции постепенно «перекочевало» из международной во внутреннюю повестку. Президент страны не хочет решать этот вопрос до парламентских выборов, которые пройдут в Турецкой республике в апреле этого года, полагает парламентарий.

— Сейчас его действия на этом направлении будут негативно пониматься в Турции, это могут расценить как своего рода шаг назад, — пояснил он.

Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В сентябре 2018 года президенты России и Турции договорились о том, что Анкара берет на себя размежевание боевиков от мирных жителей и представителей умеренной оппозиции. Выполнение этого обязательства до сих пор затягивается.

Без Америки

Российский президент обратил внимание на гуманитарное содействие Сирии. По его словам, Россия, Иран и Турция прилагают слаженные усилия для того, чтобы вернуть республику к нормальной жизни и помочь сирийцам в постконфликтном обустройстве своей страны. При этом Владимир Путин подчеркнул, что порядка полумиллиона человек еще нуждаются в помощи.

— Рассчитываем, что и все международное сообщество, особенно ООН и ее профильные агентства, будут играть более активную роль в оказании поддержки всем сирийцам, помощи без политизации и предварительных условий, — подчеркнул он.

Отдельное внимание на переговорах уделили решению президента США о выводе американских войск с территории Сирии. По мнению сторон, это станет шагом, который будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в стране. Впрочем, как заметил Владимир Путин, Дональд Трамп старается сдержать свои предвыборные обещания, но «внутриполитическая ситуация складывается так, что не всегда ему удается достичь тех целей, которые он перед собой ставит». Сергей Шойгу позже сообщил журналистам, что российская сторона пока не наблюдает реального вывода сил США из Сирии.

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, такие встречи показывают, что очень сложные глобальные вопросы можно решать и без США.

Руководитель общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов сравнил нынешний саммит трех лидеров с Ялтинской конференцией 1945 года.

— Эта встреча символизирует приближение окончания военных действий, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Эксперт добавил, что сочинские переговоры проходили параллельно с ближневосточной конференцией, организованной США в Варшаве. Обе встречи, по мнению востоковеда, показали миру два разных подхода к тому, как надо решать сложные проблемы в регионе Ближнего Востока.

— Варшавская встреча явно настроена на мобилизацию враждебных сил против Ирана, на решение палестинской проблемы в отсутствие самих палестинцев на этой конференции. Это явно не соответствует интересам игроков в регионе, — подчеркнул он.

«По рабочим каналам»

Встреча трех лидеров в Сочи стала уже четвертой по счету. Первая — состоялась в Астане в 2017 году. На ней президенты Ирана, России и Турции условились о создании четырех демилитаризованных зон на территории Сирии и о прекращении огня. Все эти договоренности были полностью выполнены в том же году.

Следующий саммит астанинской тройки пройдет в Анкаре в апреле. В его работе, помимо турецкого, российского и иранского лидеров примут участие представители сирийских властей, а также оппозиции и ООН. Российская сторона проинформирует сирийские власти об итогах прошедших переговоров в Сочи «по рабочим каналам», сообщил «Известиям» Дмитрий Песков.